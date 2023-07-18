В Дурбане начал работу Молодежный саммит БРИКС

Как сообщила представитель ЮАР Бонгекиле Скосана, "в работе саммита участвуют более 200 человек из всех стран - членов БРИКС"

ПРЕТОРИЯ, 18 июля. /ТАСС/. Девятый Молодежный саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) открылся во вторник в городе Дурбан на юго-востоке ЮАР.

Как сообщила ТАСС представитель председательствующей в БРИКС ЮАР Бонгекиле Скосана, "в работе саммита участвуют более 200 человек из всех стран - членов БРИКС". "Нынешний саммит является площадкой для диалога и сотрудничества между странами, стремящимися к продвижению мира, безопасности и развития в многополярном, взаимозависимом и все более сложном глобальном мире. Встреча проходит под девизом "БРИКС и Африка: партнерство для взаимно ускоренного роста, устойчивого развития и инклюзивной многосторонности", - заявила она.

Заседания саммита, который продлится до 20 июля, проходят в конференц-центре Coastlands Umhlanga Convention Centre на северо-востоке Дурбана.

Саммит, собравший молодежь из стран БРИКС, будет способствовать появлению новых связей между молодыми людьми, обмену опытом молодежных инициатив. "По итогам саммита будет выработан конкретный план действий по координации совместных шагов молодежных организаций и групп стран БРИКС в экономике, гуманитарной и медийной сферах, в науке", - отметила Скосана.

Молодежный саммит, по мнению его организаторов, должен способствовать активизации участия молодых людей в решении наиболее важных проблем, которые стоят как перед БРИКС, так и перед всем мировым сообществом в политике, экономике и социальных отношениях. Он также направлен на укрепление конструктивного взаимодействия молодежи по вопросам расширения возможностей для ее развития, создания благоприятной среды для движения вперед.

Предложения Молодежного саммита БРИКС поступят на рассмотрение министров по делам молодежи стран - членов объединения для принятия решений по поставленным вопросам.