Куратор дипломатии КНР выступил за нормализацию взаимовыгодных отношений Китая и США

По словам Ван И, Вашингтон должен соблюдать принцип "одного Китая" и способствовать успешному урегулированию тайваньского вопроса

ПЕКИН, 18 июля. /ТАСС/. Китайские власти заинтересованы в нормализации отношений с Соединенными Штатами, однако данный процесс должен носить взаимовыгодный характер. Об этом заявил во вторник глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая, член Политбюро Ван И в ходе встречи со спецпредставителем президента США по вопросам климата Джоном Керри.

"Надеемся, что Соединенные Штаты будут проводить рациональную, прагматичную и позитивную политику по отношению к Китаю, - приводит слова Ван И сайт МИД Китая. - В ноябре прошлого года председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден провели успешную встречу на индонезийском острове Бали и достигли важного консенсуса. Обе стороны должны эффективно реализовывать его на практике, сообща устранять помехи [для сотрудничества], чтобы китайско-американские отношения вернулись в русло здорового развития".

Как уточнил китайский дипломат, Вашингтон должен соблюдать принцип "одного Китая" и способствовать успешному урегулированию тайваньского вопроса. Он подчеркнул, что КНР и Соединенным Штатам необходимо выстраивать друг с другом отношения на основе обоюдного уважения и мирного взаимовыгодного сосуществования.

Ван И также отметил, что международное сообщество заинтересовано в стабильных отношениях Пекина и Вашингтона.

Спецпредставитель президента США по вопросам климата прибыл в Пекин в воскресенье, его визит в КНР продлится до 19 июля. Керри обсуждает с китайской стороной вопросы сотрудничества, касающиеся решения проблемы климатических изменений.