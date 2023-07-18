Эксперты считают, что активное технологическое развитие Китая угрожает ВПК США

Некоторые американские компании-подрядчики, связанные с важнейшими технологиями, до сих пор сильно зависят от китайских поставщиков и инвесторов, указывается в докладе аналитической компании Govini

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Военно-промышленный потенциал США находится под угрозой из-за активного технологического развития Китая. К такому мнению пришли специалисты аналитической компании Govini, чей доклад опубликовал в понедельник еженедельник Defense news.

"Стремительный технологический рост Китая угрожает военно-промышленной базе США, говорится в докладе аналитической компании Govini", - указывается в публикации. Согласно докладу, в 2022 финансовом году Соединенные Штаты потратили почти $200 млрд на критически важные технологии, но все же уступили в этой сфере Китаю.

По подсчетам специалистов, лидирование КНР в технологическом развитии связано, по большей части, со стабильным ростом количества патентов. "В отчете отмечается, что за последние пять лет количество патентов, связанных с критически важными областями технологий и выданных американским компаниям, оставалось на том же уровне, в то время как количество патентов, выданных китайским компаниям, неуклонно росло", - указывает Defense news.

"Патенты - ведущий индикатор технологического превосходства в будущем, - приводит еженедельник слова Боба Уорка, бывшего заместителя министра обороны США, председателя Govini. - Это пугает меня больше всего".

В докладе также подчеркивается, что некоторые американские компании-подрядчики, связанные с важнейшими технологиями, до сих пор сильно зависят от китайских поставщиков и инвесторов.