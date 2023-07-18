18 июля, 08:47

На Украине задержали начальников банка, легализовавшего $150 млн доходов подпольных казино

Как сообщили в СБУ, решается вопрос об избрании им меры пресечения

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила в Киеве совладелицу и топ-менеджеров банка, через который они легализовали доходы подпольных онлайн-казино на общую сумму примерно $150 млн. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

По данным СБУ, за год "злоумышленники отмыли почти 5 млрд гривен (порядка $150 млн)". Как отметили в ведомстве, "трем чиновникам банка, одна из которых его совладелица, сообщено о подозрении по двум статьям УК Украины: ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) и ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем)". Решается вопрос об избрании им меры пресечения, добавили в СБУ.

Как сообщило издание "Страна" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, речь идет об "Айбокс Банке", лишенном лицензии в марте. По его данным, обвинения предъявлены бывшей главе совета АО "Айбокс Банк" Алене Шевцовой и топ-менеджерам банка Ирине Цыганок и Зое Нестеровской. 

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