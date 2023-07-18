18 июля, 09:04
Военная операция на Украине

Оборонное ведомство Тайваня опровергло данные о продаже США ЗРК Hawk для передачи Украине

Как отметил глава оборонного ведомства острова Цю Гочжэн, "уже обозначены сроки, в соответствии с которыми от ЗРК Hawk будут год за годом избавляться"

ГОНКОНГ, 18 июля. /ТАСС/. Тайвань не планирует перепродавать США зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Hawk для их последующей поставки Украине. Об этом во вторник заявил глава оборонного ведомства острова Цю Гочжэн.

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"Уже обозначены сроки, в соответствии с которыми от ЗРК Hawk будут год за годом избавляться, они будут заменены на ЗРК "Тяньгун" (английское название Sky Bow - прим. ТАСС). После этого они будут уничтожаться", - приводит его слова Центральное информационное агентство острова.

"За частичную утилизацию отвечает Чжуншаньский научно-технологический институт. Мы не хотим перепродавать их [ЗРК Hawk] другим лицам, странам и так далее, поскольку военные изделия являются чувствительной материей, с которой нельзя поступать произвольно", - указал он.

Поставки ЗРК

В пятницу тайваньский информационный портал "Чжунши синьвэньван" со ссылкой на источники сообщил, что США намерены выкупить у Тайваня списанные ЗРК средней дальности Phase III MIM-23 Hawk и сотни ракет для них для последующей поставки Украине. По данным собеседников портала, договоренность об этом была достигнута еще в прошлом году. Как отмечало издание, на вооружении Тайваня находилось 4 дивизиона и 18 батарей с ЗРК MIM-23 Hawk, а также несколько сотен ракет к ним.

Оборонное ведомство Тайваня не подтвердило эту информацию, однако отметило, что законодательство острова допускает перепродажу вооружений при особых обстоятельствах. В апреле этого года ведомство докладывало, что планирует выделить финансирование на утилизацию до конца текущего года 250 ракет для ЗРК Hawk.

ЗРК MIM-23 Hawk стояли на вооружении Тайваня с 1960-х годов и были списаны лишь в июне этого года. Они могут поражать цели на высоте до 20 000 метров на расстоянии до 50 км. По данным портала, с 1965 по 2017 год ЗРК MIM-23 Hawk ВС Тайваня принимали участие в учениях с боевыми стрельбами по меньшей мере 41 раз. В общей сложности было отстреляно 324 ракеты, из них 293 успешно поразили цели. Таким образом, их результативность составила около 90,4%.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР. 

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