Спецназ Литвы считает необходимым приобрести вертолеты Little Bird

Они необходимы для повышения мобильности подразделений, отметил начальник сил специального назначения республики Дарюс Милашюс

ВИЛЬНЮС, 18 июля. /ТАСС/. Спецназ армии Литвы предложит своему командованию приобрести американские легкие многоцелевые вертолеты Little Bird для повышения мобильности подразделений. Об этом во вторник заявил журналистам начальник сил специального назначения полковник Дарюс Милашюс.

"Для эффективности проведения операций по инфильтрации ожидаем поступления из США боевых вертолетов Black Hawk, а также вынесем на рассмотрение командования предложение о приобретении вертолетов Little Bird, которые способны на порядок увеличить мобильность наших подразделений", - сказал он.

Согласно межправительственному соглашению, Литва закупает в США четыре боевых вертолета UH-60M Black Hawk. Стоимость контракта составляет €181 млн. Две первые боевые машины прибудут в Литву в 2024 году. Закуплены не только вертолеты, но и запчасти к ним, программы для подготовки пилотов и техников, другие необходимые услуги.