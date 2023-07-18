Белый дом анонсировал введение в США специальной маркировки для кибербезопасных устройств

Речь идет о запуске программы US CyberTrustmark

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Белый дом объявляет о запуске программы US CyberTrustmark, в рамках которой планируется начать маркировать специальным знаком имеющие доступ к интернету устройства, если они соответствуют требуемым критериям кибербезопасности. Об этом сообщила представитель американской администрации высокого ранга, выступая в понедельник на специальном брифинге для журналистов.

"Завтра (18 июля - прим. ТАСС) Белый дом с радостью объявит о запуске программы US CyberTrustmark. Мы запускаем ее вместе с Федеральной комиссией по коммуникациям и компаниями-участницами, которые включают крупнейших производителей электроники и бытовой техники, а также ретейлеров, Amazon, Best Buy, Google, Logitech. <...> Мы сегодня на ежедневной основе пользуемся устройствами с доступом к интернету или Bluetooth для решения таких простых задач, как настройка термостата, и таких сложных, как охрана наших домов, когда мы находимся далеко. Плохо защищенные продукты могут позволить злоумышленникам проникнуть в американские дома и офисы, похитить данные и вызвать сбои в работе", - сказала чиновник.

Она объяснила, что с октября прошлого года Белый дом работает с "представителями индустрии, академических институтов и правительства" над разработкой национальной программы маркировки кибербезопасных устройств, которые подходят под концепцию "Интернет вещей", "или, проще говоря, устройств, которые могут подключаться к интернету или к Bluetooth". "И завтра мы приступим к реализации этих месяцев работы, объявив о US CyberTrustmark, что повысит планку кибербезопасности среди широко используемых устройств", - пояснила чиновник. "Такие устройства, как мониторы для наблюдения за ребенком, домашние камеры видеонаблюдения, умные приборы вроде фитнес-браслетов, телевизоров и холодильников, которые отвечают требованиям правительства США по кибербезопасности, вскоре получат значок кибердоверия", - указала она.

О программе

Планируется, что в 2024 году программа уже будет работать, а граждане США будут видеть вышеупомянутый значок во время покупок как в интернет-магазинах, так и в реальных. Эта инициатива будет реализовываться на добровольных началах - компании сами смогут решать, хотят ли они подавать заявку на сертификацию товаров и получать специальную маркировку или нет.

Как отметила высокопоставленная представитель Федеральной комиссии по коммуникациям, которая также принимала участие в спецбрифинге, в ведомстве полагают, что эта программа будет выгодна как потребителям, так и покупателям. "Потребители будут в выигрыше, поскольку, увидев этот знак, они смогут принять взвешенное решение о покупке и быть спокойны относительно продукции, которую они принесут в свои дома, поскольку она будут соответствовать общепринятым стандартам безопасности и приватности. А производители будут в выигрыше, поскольку их предложения будут выделяться на рынках, если они будут отвечать этим стандартам", - убеждены в комиссии.