18 июля, 09:23,
обновлено 18 июля, 09:41
Саммит Россия – Африка

Алжир на саммите Россия - Африка представит премьер страны

Как напомнил дипломатический источник, президент Алжира приезжал на ПМЭФ

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Алжир на предстоящем в Санкт-Петербурге саммите Россия - Африка представит премьер-министр республики Айман Бенабдеррахман. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник.

"Алжир будет представлен на уровне премьера. Президент страны, как все помнят, приезжал на ПМЭФ", - информировал источник.

Президент Алжира в июне находился в России с государственным визитом. 16 июня Теббун принял участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло в октябре 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие". 

Теги:
АлжирРоссияСаммит Россия – Африка
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