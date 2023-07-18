Алжир на саммите Россия - Африка представит премьер страны

Как напомнил дипломатический источник, президент Алжира приезжал на ПМЭФ

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Алжир на предстоящем в Санкт-Петербурге саммите Россия - Африка представит премьер-министр республики Айман Бенабдеррахман. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник.

"Алжир будет представлен на уровне премьера. Президент страны, как все помнят, приезжал на ПМЭФ", - информировал источник.

Президент Алжира в июне находился в России с государственным визитом. 16 июня Теббун принял участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло в октябре 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".