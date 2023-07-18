СБУ заочно предъявила новое обвинение Красовскому

Журналиста обвинили по статье "публичные призывы к геноциду"

КИЕВ, 18 июля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила новое обвинение российскому журналисту Антону Красовскому. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Служба безопасности задокументировала новые преступления экс-директора по вещанию российского телеканала Russia Today Антона Кузнецова-Красовского, призвавшего к геноциду украинцев", - утверждают в СБУ.

Призыв, по данным ведомства, прозвучал "в одном из недавних эфиров авторской программы", после чего этот сюжет вышел в телевыпусках Russia Today, а также на собственных каналах Красовского на YouTube и в Telegram.

На основании этих фактов следователи предъявили Красовскому обвинение по статье "публичные призывы к геноциду".

17 февраля украинский суд приговорил Красовского заочно к пяти годам тюремного заключения за публичные высказывания. Его обвинили тогда в "публичных призывах к насильственному свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, совершенных с использованием средств массовой информации", а также в "публичных призывах к геноциду".

Ранее Красовский в программе "Антонимы" на RT в разговоре с писателем Сергеем Лукьяненко заявил, что "необходимо убивать украинских детей, которые стали жертвами пропаганды". Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила о прекращении сотрудничества телеканала с журналистом. После этого Красовский в своем телеграм-канале попросил прощения за свои слова, а глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания журналиста. В конце декабря прошлого года в правоохранительных органах РФ сообщили ТАСС, что сотрудники МВД России проверят на предмет экстремизма слова Красовского.