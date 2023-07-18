18 июля, 09:45,
обновлено 18 июля, 10:11

Посол Палестины сообщил, что визит Аббаса в Россию прорабатывается

Как отметил Абдель Хафиз Нофаль, президент Палестины две недели назад провел телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию прорабатывается. Об этом заявил во вторник ТАСС посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

"Конечно. Президент Аббас и президент [России Владимир] Путин две недели тому назад говорили по телефону, обсудили многие вопросы", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

В предыдущий раз Аббас посещал Россию в ноябре 2021 года. В октябре прошлого года Путин и Аббас провели встречу в Астане на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. 

Теги:
ПалестинаРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация