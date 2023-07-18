18 июля, 09:50,
обновлено 18 июля, 10:12
Палестино-израильский конфликт

Посол Палестины сообщил, что ситуация в Дженине после эскалации нормализовалась

Как указал Абдель Хафиз Нофаль, президент Палестины Махмуд Аббас после визита в Дженин пригласил все организации страны на собрание в Каир 30 июля, чтобы обсудить дальнейшие действия

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Ситуация в городе Дженин после очередного витка эскалации с Израилем практически нормализовалась. Об этом заявил ТАСС во вторник посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

"Обстановка почти нормальная", - сказал посол, отвечая на соответствующий вопрос.

Дипломат указал, что президент Палестины Махмуд Аббас после визита в Дженин пригласил все палестинские организации на собрание в Каир 30 июля, чтобы обсудить дальнейшие действия. "Нужно добиться, чтобы все условия нормализовались до этого собрания", - отметил Нофаль. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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