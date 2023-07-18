Лидер Приднестровья взял под контроль расследование убийства оппозиционера Хоржана

Как отметил Вадим Красносельский, собран материал, благодаря которому можно судить о мотивах преступления

КИШИНЕВ, 18 июля. /ТАСС/. Президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский взял под свой контроль расследование убийства лидера Союза оппозиционных сил республики, председателя Приднестровской коммунистической партии Олега Хоржана. Об этом он сообщил главе представительства ЕС в Молдавии Янису Мажейкису на встрече в Тирасполе.

"Расследование у меня на контроле. Отрабатываются все версии. Собран материал, благодаря которому мы уже можем судить о мотивах данного преступления. Мы раскроем данное преступление, назовем преступников, которые его совершили", - цитирует Красносельского пресс-служба президента.

По данным МВД Приднестровья, тело Хоржана с признаками насильственной смерти обнаружила в понедельник его супруга в их частном доме в селе Суклея. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Власти Молдавии предложили Тирасполю провести совместное расследование под эгидой миссии ОБСЕ в Молдавии.

В 2018 году Хоржан был приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы за организацию несанкционированных митингов и публичные оскорбления представителей власти. В прошлом году он вышел на свободу.