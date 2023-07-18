ЕС и Латинская Америка пока не договорились по декларации саммита из-за Украины

Проект итогового заявления содержит ссылку на уважение территориальной целостности стран в соответствии, но без конкретного упоминания Украины, на чем настаивает ЕС

МАДРИД, 18 июля. /ТАСС/. Лидеры стран Евросоюза и Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК) продолжают во вторник вести переговоры по итоговому заявлению своего саммита. Как сообщает агентство EFE, украинский вопрос остается одним из главных камней преткновения для достижения договоренности по документу.

Первая за восемь лет встреча ЕС - СЕЛАК на высшем уровне началась в Брюсселе в понедельник и должна завершиться в течение дня. Как отмечает агентство, последний проект итогового заявления содержит ссылку на уважение территориальной целостности стран в соответствии с Уставом ООН, но без конкретного упоминания Украины, на чем настаивает ЕС.

Кроме того, ведутся переговоры о ссылках в тексте на колониальное прошлое Европы в странах Латинской Америки и Карибского бассейна.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещали вести работу со всеми странами мира без исключения и требовать от них выражения "четкой позиции в отношении российской войны на Украине и подъема Китая". Участники саммита ЕС 29-30 июня поручили внешнеполитической службе Евросоюза заниматься "санкционной дипломатией" - добиваться от государств поддержки антироссийских запретительных мер.