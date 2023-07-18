WP: США считают контрнаступление Украины недостаточно мощным

По словам источников газеты, через пять недель операции украинские силы "пытаются ослабить российскую оборону артиллерийскими и ракетными залпами, а также отправляют небольшие группы саперов на обширные минные поля, которые составляют внешнее кольцо обороны противника"

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. США считают, что Киеву не удается провести крупномасштабные операции, которые могут обеспечить прорыв в контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник со ссылкой на источники сообщила газета The Washington Post.

Как указывает газета, через пять недель операции украинские силы "пытаются ослабить российскую оборону артиллерийскими и ракетными залпами, а также отправляют небольшие группы саперов на обширные минные поля, которые составляют внешнее кольцо обороны противника". При этом темпы прогресса "в трех основных областях вдоль обширной линии фронта длиной в 600 миль (около тыс. км - прим. ТАСС) вызвали опасения в странах Запада в связи с тем, что правительство президента Владимира Зеленского может не нанести столь мощный удар, какой ожидался", пишет The Washington Post со ссылкой на источники в американском правительстве.

По информации газеты, западные официальные лица и аналитики полагают, что до сих пор украинские военные придерживались подхода, основанного на истощении "транспортных и логистических объектов в тылу российских позиций вместо того, чтобы проводить то, что западные военные официальные лица называют общевойсковыми операциями, включающими скоординированные маневры больших групп танков, бронетехники, пехоты, артиллерии и иногда авиации".

В свою очередь украинские военачальники сетуют на недостаточную поддержку с воздуха и необходимость избегать ненужных потерь в борьбе с противником, подчеркивает The Washington Post. Указывается также, что "для сохранения живой силы Украина задействовала в текущей кампании лишь четыре из дюжины обученных бригад".