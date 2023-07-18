18 июля, 09:56,
обновлено 18 июля, 10:14

Посол Палестины: переговоры с Израилем возможны при содействии ближневосточного "квартета"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Переговоры между Палестиной и Израилем возможны при посредничестве ближневосточного "квартета" (Россия, США, ООН, Евросоюз). Об этом заявил во вторник ТАСС посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

"Мы думаем, что самым лучшим вариантом, чтобы остановить обострения, станет реактивация ближневосточного "квартета". Но раньше только американцы были против, а сейчас и американцы, и европейцы вместе. Поэтому есть определенные трудности. Но мы уверены, что это лучший вариант для возвращения мира. Переговоры Палестины и Израиля должны быть вместе с "квартетом" [международных посредников]", - сказал дипломат. 

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