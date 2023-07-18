В ЮАР заявили, что хотят скорейшего прекращения боевых действий на Украине

Заместитель президента АНК и вице-президент ЮАР Пол Машатиле сообщил, что его страна выступает за "достижение подлинного мира и мирного существования между Россией и Украиной"

ПРЕТОРИЯ, 18 июля. /ТАСС/. Правящая в ЮАР партия "Африканский национальный конгресс" (АНК) выступает за скорейшее прекращение боевых действий на Украине. Об этом заявил во вторник заместитель президента АНК и вице-президент ЮАР Пол Машатиле.

"АНК в очередной раз подтверждает свою антивоенную позицию, которую мы заняли с началом нынешнего кризиса на Украине, - отметил он в выступлении на открывшейся в Йоханнесбурге встрече ведущих политических партий стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), организованной АНК. - Мы выступаем за то, чтобы оружие замолчало на Украине, за достижение подлинного мира и мирного существования между Россией и Украиной".

В работе форума, получившего название "Диалог политических партий БРИКС плюс", участвуют 54 партии, включая "Единую Россию", КПРФ, Коммунистическую партию Китая, Индийский национальный конгресс, бразильскую Партию трудящихся. Встреча проводится в смешанном формате, когда ряд участников выступает по видеосвязи.

В повестку дня встречи включены вопросы международной безопасности, пути урегулирования украинского кризиса, борьба с бедностью, устойчивое развитие. Работа форума продлится до 20 июля.

Рекомендации "Диалога политических партий БРИКС плюс" будут направлены в рабочие группы по подготовке саммита БРИКС, который пройдет в августе в Йоханнесбурге.