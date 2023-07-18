18 июля, 10:11,
обновлено 18 июля, 10:37

Перу работает с Россией по открытию прямого авиарейса или через Доминикану

Посол Перу в РФ Хуан Хенаро дель Кампо Родригес напомнил, что российским туристам не нужна виза для посещения страны

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Перу работает с российской стороной по открытию прямого рейса в страну или через Доминиканскую Республику. Об этом заявил ТАСС посол Перу в РФ Хуан Хенаро дель Кампо Родригес.

"Мы собираемся открыть с российскими авиалиниями новые маршруты из России в Перу или через Доминикану. Мы надеемся, что мы можем повысить туристический поток с Россией", - сказал посол, отвечая на вопрос об открытии прямого авиасообщения.

Он напомнил, что российским туристам не нужна виза для посещения Перу. "Ждем туристов из РФ с особой теплотой, они могут посетить страну в любой момент", - добавил посол. 

Теги:
ПеруРоссияДоминиканская Республика
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