Турецкий производитель БПЛА Baykar поставит ВС Саудовской Аравии ударные беспилотники

Стороны подписали соответствующее соглашение о поставках

АНКАРА, 18 июля. /ТАСС/. Турецкий производитель беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) компания Baykar подтвердила подписание с Саудовской Аравией соглашения о поставках ударных беспилотников и сотрудничестве.

"Мы успешно заключили еще одно важное соглашение об экспорте и сотрудничестве. Мы подписали экспортный контракт на ударные БПЛА "Акынджи" между Baykar и Министерством обороны Саудовской Аравии. "Акынджи" будут нести службу в ВВС и ВМС Королевства Саудовская Аравия", - сообщила компания во вторник на своей странице в Twitter.

Гендиректор компании Халук Байрактар в свою очередь указал, что подписанное с Эр-Риядом соглашение - это "самый крупный экспортный контракт в сфере авиастроения и обороны в истории Турецкой Республики".

Ранее Саудовское агентство печати сообщило, что королевство и Турция подписали ряд соглашений и меморандумов о взаимопонимании, предполагающих реализацию совместных проектов в сфере энергетики, инвестиций и обороны. Подписание документов состялось во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Саудовскую Аравию в рамках его турне по странам Персидского залива.