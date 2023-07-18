Глава Минобороны КНР заявил, что отношения Китая и США зависли на самой низкой отметке

По словам Ли Шанфу, это связано с тем, что некоторые люди в Вашингтоне не пошли навстречу Пекину

ПЕКИН, 18 июля. /ТАСС/. Китайско-американские связи зависли на самой низкой отметке с момента установления дипломатических отношений, потому что некоторые люди в Вашингтоне не пошли навстречу Пекину. Об этом во вторник заявил глава Минобороны КНР Ли Шанфу на встрече в Пекине с бывшим госсекретарем (1973-1977) США Генри Киссинджером, которому в мае исполнилось 100 лет.

"Некоторые люди в США не пошли навстречу Китаю, в результате чего китайско-американские отношения зависли на самой низкой отметке с момента установления дипломатических отношений, - приводятся слова Ли Шанфу в сообщении на сайте ведомства. - Игнорируется реальность взаимозависимости двух стран, искажается история взаимовыгодного сотрудничества, разрушается атмосфера дружеского общения".

Министр напомнил, что председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул принципы взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, на основе которых должны развиваться отношения Пекина и Вашингтона.

"Люди всех стран надеются, что Китай и США возьмут на себя ответственность крупных держав <…> и совместными усилиями сохранят мировое процветание и стабильность", - сказал Ли Шанфу.

По его словам, путь мирного развития, по которому идет Китай, "является благом для мира, а не бедой, и у США должно быть правильное стратегическое суждение" по этому поводу.

В начале 1970-х годов Киссинджер активно способствовал нормализации отношений США и Китая. В частности, благодаря его усилиям в 1972 году состоялся первый визит президента США Ричарда Никсона в КНР.

Попытки Пентагона наладить контакт с Минобороны КНР

Вашингтон несколько раз пытался организовать встречу министра обороны США Ллойда Остина и его китайского коллеги Ли Шанфу. Однако Пекин дал понять Вашингтону, что проведению встречи мешают санкции, введенные США против Ли Шанфу еще в 2018 году за приобретение российских истребителей Су-35 и зенитных ракетных систем С-400. На тот момент он был главой управления вооружений Объединенного штаба Центрального военного совета КНР. Ли Шанфу возглавил Минобороны страны в марте.

Пекин не поднимал публично тему санкций. При этом Минобороны КНР заявляло, что американские власти "должны исправить свои ошибки и создать необходимые условия для общения глав оборонных ведомств США и Китая".