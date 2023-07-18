Клайпедский порт планирует приобрести за €1,3 млн подводный беспилотный аппарат

По словам гендиректора порта Альгиса Латакаса, "эта техника значительно эффективнее, чем нелегкая работа подводных команд"

ВИЛЬНЮС, 18 июля. /ТАСС/. Клайпедский государственный морской порт Литвы планирует приобрести подводный беспилотный аппарат, ориентировочная стоимость которого составляет €1,3 млн. Об этом во вторник сообщил журналистам генеральный директор порта Альгис Латакас.

"Такой подводный аппарат необходим для осмотра причалов, дна акватории, оценки ситуации за воротами порта. Сейчас это приходится делать с привлечением подводных команд", - сказал он.

Как сообщил гендиректор, в понедельник в Клайпеде был протестирован прототип подводного беспилотника. "Эта техника значительно эффективнее, чем нелегкая работа подводных команд", - отметил Латакас.

Ориентировочная стоимость подводного беспилотника составляет €1,3 млн. Литовский порт в текущем году намерен еще несколько раз испытать аппарат итальянского производства.