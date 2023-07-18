18 июля, 10:43,
обновлено 18 июля, 11:23
Расследование крушения Boeing в Донецкой области

ЕСПЧ отклонил иск России против Украины, ссылаясь на "отсутствие коммуникации" с РФ

Речь идет об иске по фактам крушения малайзийского Boeing и нарушений прав русскоязычных граждан

ПАРИЖ, 18 июля. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение отказать в рассмотрении иска России к Украине по фактам крушения малайзийского Boeing и нарушений прав русскоязычных граждан, ссылаясь на "отсутствие коммуникации" с российскими властями. Соответствующее решение опубликовано во вторник на сайте суда.

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"Принимая во внимание неоднократные случаи отсутствия ответов на обращения ЕСПЧ, суд принял решение, что российское правительство более не заинтересовано в рассмотрении своего иска", - указано в решении.

По утверждениям суда, последний раз он получал запрашиваемые документы от российских властей 19 апреля 2022 года.

Согласно информации ЕСПЧ, иск был подан в связи с гибелью людей при крушении малайзийского Boeing в июле 2014 года в Донецкой области, а также убийств в ходе событий в Киеве и Одессе в 2014 году и обстрелов в Донбассе, которые привели к гибели мирных жителей.

Также в обращении шла речь о фактах нарушений прав русскоязычного населения на Украине, прекращении поставок воды в Крым и нападений на представительства России на Украине и сотрудников этих учреждений.

Выход из Совета Европы и ЕСПЧ

Россия вышла из Совета Европы в марте 2022 года, а в сентябре - из-под юрисдикции ЕСПЧ. Как поясняли в МИД РФ, "государства НАТО и Евросоюза, злоупотребляя своим большинством в Совете Европы, последовательно превращают эту организацию в инструмент антироссийской политики, отказываясь от равноправного диалога и от всех принципов, на которых создавалась эта общеевропейская структура".

Ранее ЕСПЧ признал по большей части приемлемыми жалобы Украины и Нидерландов против России по событиям на востоке Украины в 2014 году, в том числе крушению рейса MH17. Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. В рамках инициированного в ЕСПЧ дела Нидерланды добиваются признания России причастной к этой трагедии. 

Теги:
УкраинаРоссияРасследование крушения Boeing в Донецкой области
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