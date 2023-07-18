Шрёдер подал апелляцию на решение суда Берлина о лишении его части привилегий в Бундестаге

По сведениям агентства DPA, теперь дело будет рассматривать Высший административный суд Берлина

БЕРЛИН, 18 июля. /ТАСС/. Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер (занимал пост главы кабмина в 1998-2005 годах) подал апелляцию на решение Административного суда Берлина, который в мае оставил в силе решение Бундестага о лишении экс-канцлера ФРГ части привилегий. Теперь дело будет рассматривать Высший административный суд Берлина - Бранденбурга. Об этом во вторник сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя суда.

Однако она уточнила, что пока непонятно, когда это будет происходить. Адвокат Шрёдера Михаэль Нагель сразу после вынесения приговора заявлял, что посоветует своему клиенту подать апелляцию на решение суда.

В начале мая Административный суд Берлина отклонил иск Шрёдера и оставил в силе решение Бундестага о лишении экс-канцлера ФРГ ряда привилегий. В прошлом году бюджетный комитет Бундестага одобрил заявку правящих партий с требованием лишить бывшего канцлера части привилегий, которые в соответствии с законом финансируются из средств налогоплательщиков. Таким образом, из бюджета перестало поступать финансирование на содержание бюро Шрёдера в парламенте, прекратилась выплата зарплат его сотрудникам. Бывший канцлер счел, что данное решение противоречит конституции. Суд столицы ФРГ со своей стороны счел правомочным этот шаг. При этом у Шрёдера сохранилась ежемесячная пенсия, которую получают бывшие главы правительства. Также сохранилось право на личную охрану.

Шрёдера подвергают в Германии критике из-за пророссийской позиции. Так, в одном из интервью он подчеркнул, что политическая и экономическая изоляция России в долгосрочной перспективе невозможна, а процветание Европейского союза, в том числе Германии, всегда будет зависеть от поставок российского сырья. Супруга бывшего канцлера Со Ён Ким - Шрёдер была уволена из компании NRW.Global Business после того, как вместе с мужем посетила торжественный прием, организованный 9 мая посольством РФ в ФРГ по случаю 78-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Раньше за каждым канцлером в отставке закреплялись на бессрочной основе помещения в здании парламента, из бюджета оплачивался штат сотрудников. Лишь весной 2022 правящая коалиция сформулировала новые правила - привилегии такого рода сохраняются лишь в том случае, если бывший канцлер продолжает осуществлять деятельность, имеющую отношение к его политическому прошлому. Это могут быть регулярные выступления на заседаниях или кураторство различных проектов.