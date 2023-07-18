СМИ: постпреды ЕС согласуют 19 июля расширение санкционного списка против России

Как сообщило Польское агентство печати, список, "вероятно, будет расширен на несколько позиций"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Европейский союз 19 июля может сообщить о внесении новых фигурантов в санкционный список в отношении России. Как сообщает во вторник Польское агентство печати (РАР), соответствующее решение будет принято на заседании постпредов в Брюсселе.

Как пишет агентство, санкционный список, "вероятно, будет расширен на несколько позиций". "Речь идет о людях и организациях, ответственных за дезинформационную деятельность", - заявил источник PAP.

После начала российской специальной военной операции на территории Украины государства ЕС усилили режим антироссийских санкций. По состоянию на сегодняшний день Евросоюз согласовал 11 пакетов ограничительных мер в отношении РФ.