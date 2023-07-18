В Южной Корее заявили, что увеличат вклад в фонды по восстановлению Украины

Глава южнокорейского Минфина Чху Гён Хо пообещал вложить средства в Специальный фонд кризисного реагирования ЕБРР

СЕУЛ, 18 июля. /ТАСС/. Республика Корея примет активное участие в международных усилиях, направленных на восстановление Украины и увеличит вклад в соответствующие многосторонние фонды. Об этом сообщило во вторник южнокорейское министерство финансов.

Ведомство отмечает, что соответствующее заявление сделал руководитель южнокорейского Минфина Чху Гён Хо в ходе контактов с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо на полях встречи глав финансовых ведомств и центробанков стран - членов Группы двадцати в Гандинагаре. "Чху Гён Хо сообщил, что Южная Корея планирует активно участвовать в проектах восстановления, опираясь на собственный опыт экономического развития", - говорится в сообщении.

Кроме того, глава Минфина пообещал вложить средства в Специальный фонд кризисного реагирования ЕБРР, учрежденный в 2022 году. В сообщении не указаны планируемые объемы южнокорейских вложений в этот фонд, основной целью которого заявлена поддержка проектов, направленных на восстановление Украины. К настоящему времени 11 стран успели внести в него €880 млн.

Чху Гён Хо также отдельно встретился с президентом Всемирного банка (ВБ) Аджаем Банга, пообещав, что Южная Корея внесет $10 млн в Трастовый фонд помощи, восстановления, реконструкции и реформ Украины. Министр также попросил главу ВБ оказать поддержку южнокорейским компаниям, которые намерены работать на Украине на этих проектах.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль 15 июля посетил Украину с необъявленным визитом и встретился с ее лидером Владимиром Зеленским. Стороны, в частности, договорились расширить сотрудничество между правительствами и компаниями двух стран в проектах по восстановлению Украины. Также была достигнута договоренность совместно работать над реализацией "украинской инициативы мира и солидарности", которая включает в себя южнокорейскую помощь гуманитарного характера, поддержку в сфере безопасности и взаимодействие при восстановлении страны. Юн Сок Ёль также сообщил, что договорился с коллегой о "скорейшей поставке предметов гуманитарной помощи, необходимых украинцам".

Южнокорейский лидер указал, что в прошлом году гуманитарная помощь Южной Кореи Украине оценивалась в $100 млн, в этом году она достигнет $150 млн. Республика Корея оказывала Украине гуманитарную и финансовую помощь, поставляла военные предметы нелетального характера, такие как миноискатели и бронежилеты, но не поставляла оружие. В апреле Юн Сок Ёль заявил, что Сеул может пойти на поставку вооружения в случае "грубого нарушения законов войны".