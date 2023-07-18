Парламент Британии принял законопроект о нелегальной миграции

Законопроект подвергся критике со стороны ООН

ЛОНДОН, 18 июля. /ТАСС/. Парламент Великобритании принял билль о нелегальной миграции, который должен позволить властям высылать из страны лиц, въехавших незаконно и подавших прошение об убежище. Законопроект, который в апреле одобрила Палата общин, в ночь на вторник получил зеленый свет от Палаты лордов.

Теперь единственное, что отделяет билль от того, чтобы стать законом - подписание его королем Карлом III, что должно произойти в ближайшее время.

Законопроект был представлен правительством в марте 2023 года и направлен на решение проблемы массовой нелегальной миграции, которая усиливается ежегодно. Глава британского кабмина Риши Сунак пообещал сделать борьбу с нелегалами, прибывающими в страну на надувных лодках, пересекая Ла-Манш, одной из главных целей своего премьерства. Будущий закон наделит МВД правом задерживать нелегалов, не рассматривать их прошения об убежище и высылать их в безопасные третьи страны, в том числе в Руанду, с которой Великобритания заключила соответствующее соглашение. Правда, для этого правительству придется дождаться решения Верховного суда. В конце июня Апелляционный суд Лондона признал незаконной подобную практику.

В правительстве подчеркивают, что в настоящий момент подавляющее большинство нелегально попавших в страну просителей убежища - это молодые мужчины, которые, по сути, являются экономическими мигрантами.

Критика ООН

Законопроект о нелегальной миграции подвергся во вторник критике со стороны ООН. В совместном заявлении Управлений верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ ООН) и по делам беженцев (УВКБ ООН) подобная законодательная инициатива Лондона названа "отходом от обязательств страны, принятых в соответствии с международным правом в области прав человека и законом о беженцах".

"Законопроект отказывает в доступе к защите в Великобритании всем, кто подпадает под его действие, включая несопровождаемых и разлученных детей, вне зависимости от того, подвергаются ли они риску преследования, могли ли они стать жертвами нарушений прав человека или жертвами торговли людьми или современного рабства и могут иметь другие обоснованные требования в соответствии с международными правами человека и гуманитарным правом", - отмечается в заявлении.

О нелегальной миграции

Согласно официальной статистике британского МВД, число нелегалов, пересекающих Ла-Манш с целью добраться до Соединенного Королевства, на протяжении пяти последних лет неуклонно увеличивается, несмотря на обещания правящей Консервативной партии бороться с незаконной миграцией. В 2018 году было зафиксировано 299 подобных случаев, в 2019 году - 1,8 тыс. В 2020 году уже 8,4 тыс. человек воспользовались незаконным морским путем, а в 2021 году - 28,5 тыс. В 2022 году этот показатель вырос на 60% и достиг 45,7 тыс. По данным МВД королевства, содержание нелегалов в Великобритании обходится налогоплательщикам в £6 млн ($7,5 млн) в день.