Минкультуры Украины подготовило план по популяризации английского языка среди украинцев

Глава ведомства Александр Ткаченко отметил отставание населения Украины во владении английским по сравнению с другими странами Европы

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Министерство культуры Украины подготовило план действий, направленных на популяризацию английского языка в стране. Об этом сообщил глава ведомства Александр Ткаченко, отметив отставание населения Украины во владении английским по сравнению с другими странами Европы.

"Нами подготовлен план действий по популяризации английского языка, - сказал он в эфире телеканала "Рада". - По уровню знания английского языка мы, к сожалению, отстаем от многих европейских стран".

По его словам, министерство планирует опубликовать план в ближайшее время. Других подробностей Ткаченко не привел.

28 июня президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект, который официально определит статус английского в стране как языка международного общения. Согласно одной из статей, английским языком в обязательном порядке должны будут владеть главы местных государственных администраций и их заместители, военнослужащие офицерского состава, проходящие службу по контракту, прокуроры, сотрудники налоговых и таможенных органов, полицейские среднего и высшего состава, а также начальствующий состав других правоохранительных органов и служб гражданской защиты. Предусмотрено, что с сентября 2026 года английский язык станет обязательным для дошкольников. Документ определен главой государства как неотложный.

Принятие закона может вызвать определенные сложности, ведь многие чиновники до сих пор не владеют в совершенстве украинским, который является государственным языком. При этом в тексте сразу предусмотрено, что при мобилизации или объявлении военного положения требование о владении английским языком для военных и полицейских не действует.