Суд Испании постановил немедленно выдать США экс-шефа военной разведки Венесуэлы

Уго Карвахаля задержали в 2019 году в королевстве по запросу американской стороны по обвинению в торговле наркотиками

МАДРИД, 18 июля. /ТАСС/. Национальная судебная коллегия Испании постановила незамедлительно экстрадировать в США бывшего главу военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаля. Об этом говорится в распространенном во вторник пресс-релизе юридической инстанции.

13 июля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил иск Карвахаля, тем самым разблокировав возможность для его выдачи Соединенным Штатам, которую испанский суд приостановил в ожидании решения ЕСПЧ. "Национальная судебная коллегия дала распоряжение Интерполу немедленно выдать Уго Армандо Карвахаля Барриоса властям США", - отмечается в пресс-релизе испанской юридической инстанции.

Экс-шеф военной разведки Венесуэлы был задержан в 2019 году в королевстве по запросу США по обвинению в торговле наркотиками. В 2008 году Минфин США внес его в санкционный список за финансирование незаконного оборота наркотиков повстанческой группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии", которую Госдеп включил в 2001 году в список террористических организаций.

Карвахаль был соратником экс-президента Венесуэлы Уго Чавеса (1954-2013). Ранее он осудил правление действующего главы Боливарианской Республики Николаса Мадуро и затем признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента страны.