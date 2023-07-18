18 июля, 12:27
Военная операция на Украине

Орбан заявил, что Латинская Америка солидарна с Венгрией в отношении конфликта на Украине

Венгерское правительство неоднократно заявляло, что в ЕС преобладает воинственный настрой в отношении конфликта на Украине

БУДАПЕШТ, 18 июля. /ТАСС/. Лидеры стран Латинской Америки поддержали на встрече с коллегами из Евросоюза в Брюсселе позицию Венгрии в отношении конфликта на Украине. Об этом заявил во вторник венгерский премьер-министр Виктор Орбан, принимающий участие в саммите ЕС и Сообщества латиноамериканских и карибских государств (CELAC).

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Саммит ЕС - Латинская Америка: большая часть мира сыта по горло войной! Сегодня мы выступали за немедленное прекращение огня и мир [на Украине], и на этот раз к нам присоединились лидеры Латинской Америки!" - написал Орбан на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Правительство Венгрии неоднократно заявляло, что в Евросоюзе преобладает воинственный настрой в отношении конфликта на Украине, однако большинство других стран поддерживает стремление к его урегулированию путем мирных переговоров. 

Теги:
УкраинаРоссияВенгрияВоенная операция на Украине
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