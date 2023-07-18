Премьер Швеции: на саммите ЕС и CELAC пока нет договоренности о формулировке по Украине

Ульф Кристерссон также добавил, что Европа не может "полностью скомпрометировать фундаментальные принципы права Украины на самоопределение"

БРЮССЕЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Европа и Латинская Америка пока не смогли договориться о совместных формулировках относительно ситуации на Украине. Лучше никакого заявления саммита, чем нечто отрицательное, заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во вторник на встрече ЕС и Сообщества латиноамериканских и карибских государств (CELAC).

По словам шведского политика, среди стран - членов CELAC есть открыто "пророссийские члены, такие как Куба и Никарагуа", что не принимается некоторыми странами Европы. "Можно сказать, что дискуссия колеблется. Существует смешанная приверженность Украине - очень сильная европейская, но более смешанная в Латинской Америке, и это, вероятно, также повлияет на то, будет ли заявление [по теме Украины] или нет, - сказал Кристерссон. - Мы выступаем категорически за мощное заявление в поддержку Украины. Если этого не будет, то слабое утверждение хуже, чем вообще ничего".

Премьер Швеции также добавил, что Европа не может "полностью скомпрометировать фундаментальные принципы права Украины на самоопределение".

Саммит ЕС - CELAC стал первой встречей лидеров всех стран Евросоюза, государств Латинской Америки и Карибского бассейна с 2015 года. Как сообщили в минувшие выходные европейские СМИ, Евросоюз намеревался пригласить на саммит президента Украины Владимира Зеленского для продвижения на нем украинской повестки, однако, столкнувшись с сопротивлением стран региона, был вынужден отказаться от этой идеи.