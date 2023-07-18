В Литве насчитали более 2,2 тыс. убежищ, в которых могут укрыться 23% жителей

Организаторы гражданской обороны рассчитывают увеличить этот показатель до 50%

ВИЛЬНЮС, 18 июля. /ТАСС/. Более 2,2 тыс. убежищ, в которых в случае военной опасности или возникновения критической ситуации может укрыться почти четверть населения страны, инвентаризировали по заданию МВД муниципалитеты Литвы. Об этом министерство сообщило во вторник.

"Установлены 2 272 строения, которые в случае военной угрозы могут использоваться в качестве коллективных убежищ", - говорится в сообщении ведомства.

Согласно подсчетам МВД, укрыться в них могли бы около 660 тыс. человек, что составляет 23% населения республики. Показатель, на который стремятся выйти организаторы гражданской обороны, составляет 50% жителей: 60% в городах, 40% - в других населенных пунктах.

В марте 2022 года МВД Литвы распорядилось провести инвентаризацию оборудованных в советский период убежищ гражданской обороны. После провозглашения независимости власти Литвы практически перестали следить за ними. Многие из этих объектов были приватизированы, использованы как помещения для мелкого производства. Некоторые приспособлены под жилье. Как отмечало ведомство, муниципалитеты могли бы после инвентаризации подписать с владельцами договоры об использовании в экстренных случаях этих объектов по первичному назначению.