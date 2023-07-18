Прокуратура Молдавии передала в суд дело обвиняемого в махинациях олигарха Плахотнюка

По мнению следователей, в 2013-2015 годах он получил через компании-резиденты на свои счета более $39 млн и €3,5 млн, которые были незаконно выведены из банковской системы страны

КИШИНЕВ, 18 июля. /ТАСС/. Молдавские прокуроры передали в суд материалы дела о выводе средств из банков страны против бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка, сообщила пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры.

"Уголовное дело в отношении Владимира Плахотнюка передано в суд для рассмотрения по существу. Он обвиняется в создании и руководстве преступным сообществом, мошенничестве и отмывании денег", - говорится в сообщении ведомства.

Как считают следователи, в 2013-2015 годах Плахотнюк получил через компании-резиденты на свои счета более $39 млн и €3,5 млн, которые были незаконно выведены из банковской системы страны. Судьи приступят к рассмотрению дела в отсутствие обвиняемого. В сообщении отмечается о повторном обращении молдавских правоохранителей в Интерпол для объявления Плахотнюка в международный розыск.

Ранее Генеральная прокуратура Молдавии назвала Плахотнюка одним из главных организаторов мошеннической схемы по выводу $1 млрд из банков Молдавии, которую назвали "кражей века". Скандал разгорелся в 2015 году, спровоцировал акции протеста в Кишиневе, падение двух правительств и правящей коалиции проевропейских партий. В тюрьме по обвинению в коррупции оказался бывший премьер-министр Владимир Филат.

В июне 2019 года Плахотнюк бежал из страны. Власти США, где укрылся молдавский олигарх, отказались выдать его по запросу молдавских прокуроров. Как выяснилось позже, Плахотнюк обзавелся дорогой недвижимостью и другими активами в Румынии, Франции, Швейцарии и других странах ЕС. В России против него возбуждено несколько уголовных дел по обвинению в отмывании денег и международной торговле наркотиками. В декабре прошлого года Великобритания и США внесли Плахотнюка в санкционный список.