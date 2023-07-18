Лукашенко одобрил проект соглашения с Никарагуа о взаимной отмене виз

Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник ранее сообщил, что Минск и Манагуа "очень близки к завершению работы" над соответствующим соглашением

МИНСК, 18 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект межправсоглашения с Никарагуа о взаимной отмене виз. Об этом сообщила президентская пресс-служба.

"Глава государства Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Республики Никарагуа о взаимной отмене визовых требований. На проведение переговоров и подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта уполномочено министерство иностранных дел", - говорится в сообщении.

В конце мая глава МИД Белоруссии Сергей Алейник информировал о том, что Минск и Манагуа "очень близки к завершению работы" над соглашением о взаимной отмене виз.

В настоящее время в рамках заключенных ранее соглашений граждане Никарагуа могут находиться на белорусской территории без виз до 30 суток, белорусы в латиноамериканской республике - не более 90 дней.