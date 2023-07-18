Суд ЮАР обязал президента страны обнародовать позицию по ордеру МУС на арест Путина

Официальный представитель президента страны Винсент Магвенья ранее сообщил, что с точки зрения международного права ответчики обязаны сохранять конфиденциальность взаимодействия с МУС по поводу ордера на арест

ПРЕТОРИЯ, 18 июля. /ТАСС/. Высокий суд южноафриканской провинции Гаутенг распорядился во вторник обнародовать конфиденциальный письменный ответ президента ЮАР Сирила Рамапосы по поводу требования оппозиционной партии "Демократический альянс" (ДА) обязать правительство страны выполнить требование Международного уголовного суда (МУС) в связи с выданным им ордером на арест президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщила местная газета Citizen.

В мае ДА подала иск в суд Гаутенга с требованием издать постановление, которое обяжет правительство страны выполнить требование МУС об аресте президента РФ Владимира Путина, если подобный запрос поступит на имя властей ЮАР при нахождении российского лидера на национальной территории. В свою очередь Рамапоса представил 29 июня в суд не подлежащую разглашению информацию относительно возможных действий властей в связи с ордером МУС.

Комментируя шаг главы государства, официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья подчеркнул, что с точки зрения международного права ответчики обязаны сохранять конфиденциальность взаимодействия с МУС по поводу ордера на арест. Он добавил, что МУС требует, чтобы факт запроса о сотрудничестве оставался конфиденциальным.

В свою очередь лидер ДА Джон Стинхаузен заявил, что его партия будет добиваться в суде снятия конфиденциальности со всего ответа Рамапосы либо с нескольких его положений. Сейчас суд удовлетворил это требование.

"Мы приветствуем нынешнее решение Высокого суда провинции Гаутенг, обязавшее правительство ЮАР публично и прозрачно отстаивать свою позицию в связи со своими обязательствами в рамках Римского статута, лежащего в основе МУС", - заявил во вторник Стинхаузен. Правительство ЮАР пока не прокомментировало решение Высокого суда Гаутенга и не сообщило о своих возможных шагах.