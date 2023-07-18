ОБСЕ готова помочь Молдавии и Приднестровью расследовать убийство оппозиционера Хоржана

В организации призвали власти в Тирасполе тщательно расследовать это преступление

КИШИНЕВ, 18 июля. /ТАСС/. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), выступающая посредником на переговорах по урегулированию приднестровской проблемы, готова помочь Молдавии и Приднестровью совместно расследовать убийство лидера Союза оппозиционных сил республики, председателя Приднестровской коммунистической партии Олега Хоржана.

"Призываем власти в Тирасполе тщательно расследовать это преступление и прозрачно информировать общественность о результатах расследования. При необходимости миссия готова содействовать взаимодействию сторон для продвижения этого расследования", - говорится в сообщении на странице организации в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

По данным МВД Приднестровья, тело Хоржана с признаками насильственной смерти обнаружила в понедельник его жена в их частном доме в селе Суклея. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Власти Молдавии предложили Тирасполю провести совместное расследование.

В 2018 году Хоржан был приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы за организацию несанкционированных митингов и публичные оскорбления представителей власти. В прошлом году он вышел на свободу.