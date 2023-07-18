Комитет Европарламента призвал ЕС добиваться ордера МУС на арест Лукашенко

Там заявили, что "Белоруссия несет ответственность за нанесенный ущерб и совершенные на Украине преступления, включая роль режима в нелегальном вывозе" детей из зоны боевых действий

БРЮССЕЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Комитет по иностранным делам Европарламента утвердил во вторник доклад о ситуации в Белоруссии, в котором призвал страны и институты Евросоюза добиваться выдачи ордера Международного уголовного суда (МУС) в Гааге на арест президента Белоруссии Александра Лукашенко за его участие в эвакуации детей из зоны боевых действий на Украине. Об этом говорится в распространенном в Брюсселе заявлении Европарламента. Речь идет о таких обвинениях, которые ранее были выдвинуты в адрес президента РФ Владимира Путина и уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

"Белоруссия несет ответственность за нанесенный ущерб и совершенные на Украине преступления, включая роль режима в нелегальном вывозе (из зоны боевых действий - прим. ТАСС) детей. Доклад призывает институты ЕС и страны - члены принять все необходимые меры на международном уровне, чтобы запустить уголовное преследование политических и военных лидеров Белоруссии, которые ответственны за преступления против человечности и геноцид. Когда МУС уже выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, члены Европарламент призывают выдать аналогичный ордер в отношении Александра Лукашенко", - говорится в заявлении ЕП.

Опасения за суверенитет

Большой раздел доклада озаглавлен "опасения в связи с подчинением Россией Белоруссии".

В нем отмечается, что европейские депутаты "очень озабочены безудержным политическим, экономическим, военным и культурным подчинением Белоруссии России". Европарламент полагает, что размещение на территории Белоруссии российского ядерного оружия "фактически превращает Белоруссию в государство - сателлит России".

В связи с этим Европарламент призвал институты ЕС и страны G7 "не признавать никакие соглашения России и Белоруссии, которые уступают часть национального суверенитета вопреки воле граждан".

Европейский контекст

Вся история европейской интеграции и Евросоюза, начиная от создания в 1952 году Европейского объединения угля и стали - это история поэтапной и возрастающей передачи суверенных полномочий стран ЕС наднациональным институтам Евросоюза.

В четырех неядерных странах ЕС - Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах со времен холодной войны на постоянной основе размещены американские тактические авиабомбы B-61.