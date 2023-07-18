18 июля, 13:42,
обновлено 18 июля, 14:02
Дело Дональда Трампа

Трамп заявил, что в ближайшие четыре дня ему грозит арест по делу о штурме Капитолия

Brandon Bell/ Getty Images
Дональд Трамп
© Brandon Bell/ Getty Images

Экс-президент США сообщил о получении извещения, в котором указывается, что он является подозреваемым по этому делу, добавив, что это всегда означает арест и предъявление обвинений

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Минюст США прислал ему извещение, в котором указывается, что он является подозреваемым по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года. Это означает, что его ждут арест и предъявление обвинений по данному делу.

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"Прокурор Минюста Джек Смит прислал письмо <...>, в котором указывается, что я являюсь подозреваемым по делу о 6 января, дав мне четыре дня на извещение большого жюри [о получении письма], что всегда означает арест и предъявление обвинений", - написал во вторник Трамп на странице в своей социальной сети Truth Social. 

Теги:
СШАТрамп, ДональдДело Дональда Трампа
© Информационное агентство ТАСС
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