МВД Британии предупредило о росте угрозы внутреннего терроризма

В ведомстве отметили, что такая угроза менее предсказуема, ее труднее обнаружить и расследовать

ЛОНДОН, 18 июля. /ТАСС/. Угроза терактов растет в Великобритании, их основной источник - внутренний терроризм, инспирированный исламским. Об этом заявила во вторник глава МВД Соединенного Королевства Суэлла Браверман, представляя обновленную версию антитеррористической стратегии правительства под названием CONTEST.

"Перед нами сейчас стоит угроза внутреннего терроризма, которая менее предсказуема, ее труднее обнаружить и расследовать, сохраняющаяся и развивающаяся угроза со стороны исламистских террористических группировок за рубежом; и операционная среда, в которой технологии продолжают создавать как возможности, так и риски для наших усилий по борьбе с терроризмом. Поэтому мы считаем, что риск терроризма снова возрастает", - сказала министр.

Стратегия CONTEST была впервые опубликована в 2003 году, а последний раз изменения в нее вносились в 2018 году, на следующий год после серии терактов в Великобритании. Как отмечается, с того момента в стране было зафиксировано девять вылазок террористов, жертвами которых стали 20 человек, еще 39 терактов были предотвращены правоохранительными органами.

Как говорится в документе, внутренний терроризм, инспирированный исламским терроризмом, с 2018 года лежал в Великобритании в основе примерно 67% терактов. При этом отмечается, что связь с террористами за рубежом снижается за счет ослабления таких влиятельных в прошлом группировок, как "Аль-Каида" (запрещена в РФ) и "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Крайне правые формирования отвечали за этот же период в Великобритании за 22% терактов.