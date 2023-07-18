СМИ: глава дипломатии ЕС может посетить Китай в октябре

По данным газеты South China Morning Post, Жозеп Боррель согласился на визит в КНР после встречи с руководителем канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ван И

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель "предварительно" согласился посетить Китай в октябре. Об этом во вторник пишет газета South China Morning Post со ссылкой на источники.

"В принципе было решено провести стратегический диалог до следующего саммита (ЕС - Китай - прим. ТАСС). У нас нет даты следующего саммита, но можно с уверенностью сказать, что это будет после октября, так что октябрь - ориентировочная дата [поездки Боррелля]", - цитирует газета источник в ЕС.

По данным газеты, глава дипломатии ЕС согласился на визит в КНР после встречи с руководителем канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ван И на прошлой неделе.

Брюссель пока не получил информации о том, встретится ли во время визита глава дипломатии ЕС с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом, сообщают источники газеты.