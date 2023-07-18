В Британии зафиксировали рекордно высокий уровень неодобрения Brexit

Неправильным решение Лондона выйти из состава сообщества назвали 57% участников опроса

ЛОНДОН, 18 июля. /ТАСС/. Число британцев, которые считают ошибочным решение Соединенного Королевства выйти в 2016 году из состава Евросоюза (Brexit), обновило в июле исторический максимум. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник результаты опроса, проведенного социологической службой YouGov.

Так, 57% участников опроса посчитали решение Лондона выйти из состава сообщества неправильным, противоположного мнения придерживаются лишь 32% респондентов. Если бы референдум провели снова, 55% британцев выбрали бы вариант "остаться в ЕС", а 31% склонились бы в пользу отделения от сообщества. Кроме того, большинство опрошенных (63%) назвали Brexit "скорее неудачей, чем успехом", и только 12% респондентов охарактеризовали это решение как "скорее успешное". Служба связывает результаты опроса с малыми экономическими выгодами, которые получило население Великобритании в результате выхода страны из состава ЕС.

Исследование проводилось 13-14 июля. В опросе принял участие 2 151 человек.

Ранее лондонский Центр европейских реформ сообщил, что Brexit по состоянию на июнь прошлого года обошелся Великобритании в 33 млрд фунтов ($42 млрд по текущему курсу) в виде недополученных инвестиций и доходов от торговли. В свою очередь представитель комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Джонатан Хаскел в феврале заявил, что королевство потеряло 29 млрд фунтов ($37 млрд) инвестиций вследствие выхода из ЕС. При этом премьер-министр королевства Риши Сунак в мае отнес к числу положительных итогов Brexit "снижение цен на алкоголь и предметы гигиены".

Референдум о выходе Великобритании из ЕС состоялся 23 июня 2016 года. За прекращение членства проголосовали 51,9% британцев, против - 48,1%.