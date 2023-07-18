Лидеры Бразилии и Швеции обсудили оборонное сотрудничество на полях саммита в Брюсселе

Стороны также обсудили шведские истребители Gripen, которые используются бразильскими ВВС

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 июля. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во вторник встретился с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, они обсудили оборонное сотрудничество двух стран. Встреча прошла на полях саммита ЕС и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAС) в Брюсселе, сообщает пресс-служба бразильского лидера.

"Помимо двустороннего сотрудничества, лидеры обсудили [шведские] истребители Gripen, которые используются бразильскими ВВС", - говорится в заявлении. В пресс-службе напоминают, что в рамках оборонного контракта между Бразилиа и Стокгольмом шведский SAAB и бразильский Embraer с 2013 года сотрудничают в вопросах локализации производства этих самолетов в крупнейшем южноамериканском государстве. Лула да Силва в мае лично присутствовал на церемонии открытия первого сборочного цеха на авиапредприятии в городе Гавеау-Пейшоту в штате Сан-Паулу, где будет произведена часть заказанных для ВВС страны 36 Gripen.

В администрации бразильского лидера подчеркивают важность оборонного сотрудничества со Швецией для национального ВПК, в частности в том, что касается авиамоделирования, разработки авионики, производства летательных аппаратов и обучения летного состава. Перспективы такого взаимодействия по модернизации ВВС страны рассчитаны "на ближайшие десятилетия", хотя последний Gripen, согласно контракту, должен поступить на вооружение бразильской военной авиации в 2027 году, подчеркивается в заявлении.

В ходе встречи лидеры также обменялись приглашениями в свои страны. Кроме того, в Бразилии рассчитывают на приезд шведской бизнес-миссии в следующем году.