Эмир Катара и премьер Японии обсудили вопросы энергетической безопасности

ДУБАЙ, 18 июля. /ТАСС/. Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и премьер-министр Японии Фумио Кисида, находящийся с официальным визитом в Дохе, обсудили во вторник вопросы сотрудничества между странами, в том числе в области энергетической безопасности.

"Сегодня я обсудил с премьер-министром Японии Фумио Кисидой перспективы развития двустороннего сотрудничества в рамках стратегического партнерства между нашими странами. Мы также обменялись мнениями о региональных и международных событиях, представляющих взаимный интерес, особенно в вопросах, связанных с энергетической безопасностью и поставками энергоресурсов", - сообщил эмир Катара на своей странице в Twitter.

Премьер-министр Японии прибыл в Доху в рамках трехдневного турне по странам Персидского залива, которое началось в воскресенье с визита в Саудовскую Аравию. Накануне Кисида посетил Объединенные Арабские Эмираты, где встретился с президентом страны шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.