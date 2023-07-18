Reuters: США в ближайшие дни объявят о выделении Украине пакета помощи на $1,3 млрд

По данным агентства, Вашингтон рассчитывает передать Киеву системы Vampire для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, барражирующие боеприпасы Switchblade и дроны-камикадзе Phoenix Ghost

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Власти США в ближайшие дни объявят о выделении Украине очередного пакета военной помощи на $1,3 млрд. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters.

По словам его источников из числа должностных лиц США, Вашингтон, в частности, рассчитывает передать Киеву системы Vampire для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), барражирующие боеприпасы Switchblade и дроны-камикадзе Phoenix Ghost. Предполагается также передача украинской стороне других боеприпасов и систем для противодействия БПЛА.

Указанные вооружения будут закуплены американской стороной у производителей или партнеров для последующей передачи Украине. По сведениям агентства, содержимое пакета военной помощи еще может быть изменено.