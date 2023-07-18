18 июля, 14:03,
обновлено 18 июля, 14:42
Военная операция на Украине

Reuters: США в ближайшие дни объявят о выделении Украине пакета помощи на $1,3 млрд

AP Photo/ Efrem Lukatsky
© AP Photo/ Efrem Lukatsky

По данным агентства, Вашингтон рассчитывает передать Киеву системы Vampire для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, барражирующие боеприпасы Switchblade и дроны-камикадзе Phoenix Ghost

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Власти США в ближайшие дни объявят о выделении Украине очередного пакета военной помощи на $1,3 млрд. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters.

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По словам его источников из числа должностных лиц США, Вашингтон, в частности, рассчитывает передать Киеву системы Vampire для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), барражирующие боеприпасы Switchblade и дроны-камикадзе Phoenix Ghost. Предполагается также передача украинской стороне других боеприпасов и систем для противодействия БПЛА.

Указанные вооружения будут закуплены американской стороной у производителей или партнеров для последующей передачи Украине. По сведениям агентства, содержимое пакета военной помощи еще может быть изменено. 

Теги:
УкраинаСШАВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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