Токио планирует укреплять военное сотрудничество с Дохой, Эр-Риядом и Абу-Даби

Японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что договорился с лидерами Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ об активизации сотрудничества в этой сфере, не уточнив, в чем именно оно будет выражаться

ДУБАЙ, 18 июля. /ТАСС/. Япония договорилась активизировать сотрудничество в сфере обороны и безопасности с Катаром, Саудовской Аравией и ОАЭ. Об этом заявил во вторник в Дохе японский премьер-министр Фумио Кисида.

"Я договорился с лидерами Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ об активизации сотрудничества в сфере обороны и безопасности", - приводит его слова катарский телеканал Al Jazeera.

Премьер Японии не уточнил, в чем именно будет выражаться это сотрудничество.

Кисида также заявил, что Япония будет расширять взаимодействие со странами Персидского залива в энергетике. "Сотрудничество со странами региона будет активизировано для диверсификации источников энергии", - отметил он.

Премьер Японии прибыл в Катар во вторник в рамках своего первого ближневосточного турне. Поездку по аравийским монархиям он начал с визита в Саудовскую Аравию, а затем отправился в ОАЭ. Ранее Саудовское агентство печати сообщило, что Эр-Рияд и Токио решили запустить совместную инициативу "Манар" (с араб. - маяк), которая нацелена на расширение использования экологически чистых источников энергии, в том числе водорода и аммиака. По сведениям эмиратского информационного агентства ВАМ, Япония и ОАЭ заключили 23 документа о сотрудничестве в таких сферах, как возобновляемые источники энергии, здравоохранение, технологии и транспорт. Токио и Абу-Даби также договорились сотрудничать в области мирного освоения космоса.