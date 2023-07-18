18 июля, 14:10,
обновлено 18 июля, 14:36

США приняли решение выделить Украине $250 млн на поддержку сельского хозяйства

Агентство по международному развитию США сообщило, что средства пойдут и на поддержку малого и среднего бизнеса

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты приняли решение выделить Украине еще $250 млн на поддержку ее сельскохозяйственного сектора. Об этом сообщило во вторник Агентство по международному развитию (АМР) США.

"За счет дополнительных $250 млн АМР продолжит расширять критическую сельскохозяйственную инфраструктуру [на Украине], такую как системы ирригации, элеваторы, пункты перевалки грузов, а также портовую и пограничную инфраструктуру", - говорится в документе. В нем отмечается, что эти средства пойдут и на поддержку малого и среднего бизнеса.

Ранее США предоставили Украине на такие цели $100 млн.

АМР, входящее в структуру Госдепартамента, уточняет, что добивается выделения "частным сектором, другими донорами и фондами" еще $250 млн на развитие сельского хозяйства на Украине. Оценок ходу консультаций с целью мобилизации этих средств АМР не дает. 

Теги:
УкраинаСША
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация