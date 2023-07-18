Япония потребовала от КНР научно подходить к вопросу сброса воды с "Фукусимы-1"

Японский премьер-министр Фумио Кисида также напомнил, что МАГАТЭ одобрило действия японской стороны

ДУБАЙ, 18 июля. /ТАСС/. Япония считает, что Китаю следует руководствоваться научными сведениями в вопросе сброса в океан очищенной от радиации воды с АЭС "Фукусима-1". Об этом заявил во вторник премьер-министр Фумио Кисида на пресс-конференции в Дохе по итогам своего визита в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар.

"Что касается сброса очищенной воды, то настоятельно требуем от китайской стороны проведения дискуссий, основанных на научных данных", - сказал он. Кисида также напомнил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) одобрило действия японской стороны.

Пекин неоднократно выступал с критикой решения Японии. В частности, 11 июля официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь предложил использовать для питья и купания воду с аварийной АЭС "Фукусима-1" тем, кто уверен в ее безопасности.

4 июля МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором признало, что планы Японии по сбросу воды соответствуют международным стандартам. Глава организации Рафаэль Гросси в ходе своей поездки в Японию подтвердил, что агентство считает крайне незначительным влияние слива воды на жителей и экосистему региона. В рабочую группу, которой было поручено изучить план сброса, входили эксперты из России, Китая, США, Австралии, Аргентины, Великобритании, Вьетнама, Канады, Республики Корея, Республики Маршалловы Острова и Франции.

В баках на территории АЭС "Фукусима-1" скопилось более 1,25 млн тонн воды, которая использовалась для охлаждения реакторов, поврежденных в результате цунами в марте 2011 года. Правительство Японии утверждает, что вода в целом очищена от радиоактивных веществ и содержит только изотоп водорода (тритий). В апреле 2021 года Токио принял решение слить в океан значительную часть этой воды. Содержание трития в ней предполагается перед сбросом довести путем смешения с чистой морской водой до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и одной седьмой от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения. Сброс предлагается производить через специально построенный туннель в течение 30 лет под наблюдением МАГАТЭ.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в 2011 году после мощного цунами, которое вывело из строя ее системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в реакторах трех энергоблоков расплавилось ядерное топливо, оно прожгло защитные оболочки. Это сопровождалось взрывами водорода, которые повредили четвертый энергоблок. При этом произошли выбросы большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающих к станции районов. Демонтаж АЭС планируется завершить к 2050 году.