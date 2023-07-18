Министр обороны Аргентины в ходе визита в Индию посетил предприятие BrahMos Aerospace

В индийском военном ведомстве подчеркнули, что одной из тем его переговоров в Нью-Дели является "укрепление партнерства в оборонно-промышленной сфере"

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 июля. /ТАСС/. Министр обороны Аргентины Хорхе Тайана, который находится с визитом в Нью-Дели, посетил во вторник штаб-квартиру российско-индийского предприятия BrahMos Aerospace. Об этом сообщило в своем пресс-релизе индийское военное ведомство.

"Министр обороны Аргентины посетил предприятие BrahMos Aerospace", - заявили в индийском министерстве. Посещение Тайаной российско-индийского предприятия подтверждает интерес Буэнос-Айреса в приобретении ракет BrahMos. В Минобороны Индии подчеркнули, что одной из тем его переговоров в Нью-Дели с индийским коллегой Раджнатхом Сингхом является "укрепление партнерства в оборонно-промышленной сфере".

Ранее в BrahMos Aerospace ТАСС сообщили о том, что предприятие в настоящее время ведет переговоры с шестью странами Латинской Америки, Средней Азии и Ближнего Востока о поставках им сверхзвуковых ракет BrahMos. С одной или двумя из этих стран контракт будет подписан в течение года.

Ракета BrahMos разработана российским НПО машиностроения и индийской Организацией оборонных исследований и разработок. Первый испытательный пуск ракеты состоялся в 2001 году. Ее различные версии стоят на вооружении индийских ВВС, ВМС и сухопутных сил.

Первым контрактом на экспорт ракет BrahMos стала сделка с Филиппинами. Соглашение на сумму $375 млн было подписано в январе 2022 года. Манила получит три батареи ракет BrahMos в течение трех лет.