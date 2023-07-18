18 июля, 14:36

Макрон раскритиковал назначение американского экономиста советником Еврокомиссии

Французский лидер отметил, что ни США, ни Китай "не назначают европейцев на ключевые позиции, связанные с принятием решений"

ПАРИЖ, 18 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон подверг критике назначение американского экономиста Фионы Скотт Мортон ключевым экспертом Еврокомиссии по вопросам технологического рынка.

"Если у нас нет европейских ученых такого уровня, чтобы работать в Еврокомиссии, это говорит о больших проблемах в нашем академическом мире", - сказал Макрон, комментируя это назначение после завершения форума стран ЕС и государств - членов Сообщества латиноамериканских и карибских государств (CELAC) в Брюсселе.

Он отметил, что ни США, ни Китай "не назначают европейцев на ключевые позиции, связанные с принятием решений". 

Теги:
СШАКитайФранцияМакрон, Эмманюэль
© Информационное агентство ТАСС
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