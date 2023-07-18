Президент Сербии проведет переговоры с генсеком НАТО 19 июля в Брюсселе

Александар Вучич заявлял, что будет просить "о срочном разговоре" с Йенсом Столтенбергом "в любой точке планеты Земля, чтобы провести последние переговоры и обозначить ситуацию" в Косове и Метохии

БРЮССЕЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич прибудет в среду в Брюссель на переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщается в опубликованном во вторник заявлении Североатлантического альянса.

"В среду, 19 июля 2023 года, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с президентом Сербии Александаром Вучичем в Брюсселе. Они выступят с совместными заявлениями, которые будут транслироваться в прямом эфире на сайте НАТО", - говорится в сообщении. Уточняется, что обращение к прессе запланировано на 19:00 (20:00 мск).

Ранее сербский лидер в ходе обращения к нации заявлял, что республика запросит проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН из-за угрозы жизни и безопасности своих граждан в Косове и Метохии, а также будет требовать от Сил НАТО для Косова (СДК, англ. KFOR) демилитаризации вооруженных формирований косовских албанцев. Он подчеркнул, что будет просить "о срочном разговоре" со Столтенбергом "в любой точке планеты Земля, чтобы провести последние переговоры и обозначить ситуацию".

Вучич в ходе последней встречи со спецпредставителем ЕС по Западным Балканам Мирославом Лайчаком призвал мировое сообщество серьезно заняться вопросами безопасности сербов в Косове и Метохии. Он указал на то, что "сербский народ в Косове и Метохии подвергается самым жестоким издевательствам и преследованиям за последние 15 лет", и призвал к уважению прав сербов и обеспечению их безопасности.