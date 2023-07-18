Сийярто считает, что ООН должна стать местом обсуждения мира, а не конфликта на Украине

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии заявил, что вне зависимости от критики и нападок его страна будет отстаивать путь мирного урегулирования конфликта на Украине

БУДАПЕШТ, 18 июля. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций должна стать местом, где будут обсуждаться пути достижения мира, а не способы ведения военных действий на Украине. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, находящийся в Нью-Йорке на мероприятиях Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.

Позже в этот же день он планирует выступить на Генассамблее, чтобы напомнить о том, что ООН должна быть "платформой мира". "Прозвучавшие вчера многочисленные заявления представителей трансатлантического мира четко указывают на продолжение войны и явно сопряжены с опасностью ее эскалации", - сказал глава МИД в интервью телеканалу М1. 17 июля состоялось заседание Совбеза ООН, которое показало, что на Западе по-прежнему господствуют воинственные настроения.

"Задача остается ясной. Необходимо усилить активность мирного лагеря и дать понять, что подавляющее большинство людей хотят мира", - подчеркнул Сийярто. Он заверил, что вне зависимости от критики и нападок Венгрия будет отстаивать путь мирного урегулирования конфликта на Украине. "У нас много союзников в этом вопросе, потому что мировое большинство хочет мира", - сказал министр, добавив, что для этого нужно добиться прекращения огня и начала переговоров.

Сийярто также отверг претензии со стороны своего люксембургского коллеги Жана Ассельборна, который накануне упрекнул его в подрыве солидарности в Евросоюзе. Заявив, что "любимый вид спорта Жана Ассельборна - критиковать венгров", он напомнил о помощи украинским беженцам, а также о погибших этнических венграх из Закарпатья. "Мы, венгры, приняли более миллиона беженцев с Украины. Я точно не знаю, сколько их в Люксембурге, но, вероятно, они и близко к этому не подошли", - сказал министр.