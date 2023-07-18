Си Цзиньпин заявил о готовности Китая углублять сотрудничество с Алжиром

По словам председателя КНР, речь идет о таких областях, как инфраструктура, нефтехимия, горнодобывающая промышленность и сельское хозяйство

ПЕКИН, 18 июля. /ТАСС/. Китай готов углублять сотрудничество с Алжиром в области реализации инициативы "Один пояс - один путь", а также в других традиционных для этих двух стран областях. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном, прошедшей во вторник в Пекине.

"Сторонам необходимо совместно работать над реализацией важных пунктов инициативы "Один пояс - один путь", углублять взаимодействие в таких традиционных для сотрудничества этих стран областях, как инфраструктура, нефтехимия, горнодобывающая промышленность и сельское хозяйство", - приводит китайское внешнеполитическое ведомство слова председателя КНР в заявлении, опубликованном по результатам переговоров.

Си Цзиньпин также призвал расширить сотрудничество между Китаем и Алжиром в высокотехнологичных секторах, в том числе в аэрокосмической и атомно-энергетической сферах, а также в области возобновляемых источников энергии.

Алжир и Китай не первый год называют друг друга "партнерами, связанными взаимным доверием и поддержкой". В 2014 году страны подписали Соглашение о глобальном стратегическом партнерстве, которое нацелено в том числе на активизацию экономического сотрудничества, реализацию инфраструктурных и инвестиционных проектов.

Как отмечают алжирские эксперты, Китай является одной из ведущих экономических держав мира и Алжир стремится использовать отношения с КНР для развития собственной экономики.